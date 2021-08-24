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Испания. Примера

Симеоне: «Атлетико» нужен еще один форвард

24 Августа 2021 • 00:55 Комментировать
Атлетико М
...
Вильярреал
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подтвердил намерения клуба подписать еще одного нападающего. По словам наставника, команде не хватает игроков для ротации состава.

В начале лета «матрасники» пытались обменять Сауля на Антуана Гризманн, вернув того обратно из «Барселоны», но сделка сорвалась. Также испанцам вряд ли удастся оформить переход Душана Влаховича из «Фиорентины», ведь президент «фиалок» нацелен какой-либо ценой удержать серба у себя. Таким положением дел не совсем доволен Симеоне, чем поделился в интервью сетевому изданию Football Espana: «Нам важно иметь по два футболиста на каждую позицию. Пока не хватает еще чистого форварда».

До закрытия трансферного окна осталось чуть больше недели, поэтому скаутская служба «Атлетико» наверняка активизируется. Одним из претендентов на переход в стан действующего чемпиона Испании также считается Матеус Кунья из «Герты».

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Атлетико Мадрид Диего Симеоне Трансферы футбола - лето 2021
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