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«Атлетико» поборется за Челика

27 Августа 2021 • 08:46 Комментировать
Лилль
...
Монпелье
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29.08 18:00

Чемпион Испании – мадридский «Атлетико» - заинтересован в подписании защитника «Лилля» Зеки Челика.

По сведениям авторитетного журналиста Фабрицио Романо, испанский гранд проявляет интерес к футболисту «Лилля» и сборной Турции. «Матрасники» попытаются согласовать переход Зеки Челика до даты закрытия текущего трансферного окна.

Согласно информации источника, представители Ла Лиги уже начали переговоры с «догами» касаемо возможного перехода турецкого оборонца.

Челик в прошлом сезоне, ставшем для «Лилля» чемпионским, был основной фигурой в команде тренера Кристофа Галтье. Он принял участие в 35 поединках и отличился в них 4 мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Лилль Зеки Челик Трансферы футбола - лето 2021
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