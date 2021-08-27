«Атлетико» поборется за Челика

Чемпион Испании – мадридский «Атлетико» - заинтересован в подписании защитника «Лилля» Зеки Челика.

По сведениям авторитетного журналиста Фабрицио Романо, испанский гранд проявляет интерес к футболисту «Лилля» и сборной Турции. «Матрасники» попытаются согласовать переход Зеки Челика до даты закрытия текущего трансферного окна.

Согласно информации источника, представители Ла Лиги уже начали переговоры с «догами» касаемо возможного перехода турецкого оборонца.

Челик в прошлом сезоне, ставшем для «Лилля» чемпионским, был основной фигурой в команде тренера Кристофа Галтье. Он принял участие в 35 поединках и отличился в них 4 мячами.