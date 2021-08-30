Эмери: «После игры с «Атлетико» пинал всё, что попадалось на глаза»

Наставник «Вильярреала» Унаи Эмери не скрывал разочарования от результата поединка против мадридского «Атлетико». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. «Жёлтая субмарина» упустила победу на 95-й минуте после грубейшей ошибки защитника Манди, поразившего свои ворота.

«Ничья в матче с таким соперником зачастую считается хорошим результатом. Однако не в данной ситуации. Мы очень сильно огорчены. После окончания встречи я полчаса находился в раздевалке, пиная все, что попадалось мне на глаза», - передает слова специалиста AS.

«Вильярреал» стартовал в Ла Лиге с трех ничьих подряд. Команда занимает 11 место в турнирной таблице.