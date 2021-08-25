Фелиш пропустит ближайший матч с «Вильярреалом»

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш продолжает восстанавливаться от травмы, передаёт Mundo Deportivo. Сообщается, что португалец не поможет чемпионам Испании в ближайшем матче с «Вильярреалом».

По данным источника, Фелиш пропустил тренировку команды в среду, 25 августа. В клубе не хотят форсировать восстановление португальца, чтобы в будущем не случилось рецидива травмы.

Напомним, что Фелиш стал игроком «Атлетико» в 2019 году, перейдя из «Бенфики» за 127 миллионов евро. В прошлом сезоне он сыграл 31 матч в Ла Лиге, в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до 2026 года.