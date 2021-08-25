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Ла Лига

​Начо может пропустить матч с «Бетисом»

25 Августа 2021 • 12:23 Комментировать
Бетис
...
Реал Мадрид
4.30 3.80 1.80
28.08 23:00
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Защитник «Реала» Начо Фернандес наверняка пропустит субботний матч чемпионата Испании против «Бетиса». Как сообщает Marca, на этой неделе футболист пока не тренировался по причине мышечной перегрузки.

Начо проводил на поле по 90 минут в каждом из двух прошедших матчей этого чемпионата Испании. Защитник даже забил гол в ворота «Алавеса» в стартовом туре Ла Лиги.

Напомним, что в июле Начо Фернандес продлил трудовое соглашение с «Реалом» до конца июня 2023 года.

После двух туров чемпионата Испании «Реал» имеет в своём активе четыре зачётных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Начо Фернандес
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