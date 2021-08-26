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«Бетис» арендовал Виллиана Жозе официально

26 Августа 2021 • 17:32 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Леванте
1.60 4.00 6.00
28.08 20:30

Бразильский нападающий «Реал Сосьедада» Виллиан Жозе нынешний сезон проведёт в «Бетисе», выступая по аренде.

Пресс-служба андалузской команды оповестила о старте сотрудничества с 29-летним футболистом атаки, которого ещё буквально год назад связывали с вероятным появлением в «Барселоне».

«Реал Сосьедад» принял решение отпустить своего южноамериканского гренадёра, поскольку днём ранее ему была подписана прямая замена – Александр Серлот.

 

 

Примечательно, что в течение прошлого сезона Виллиан Жозе также выступал по аренде – за «Вулверхэмптон». Отыграв 18 поединков за «волков», бразилец отличился всего одним результативным ударом.

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Евро-Футбол.Ру,
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