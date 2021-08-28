Крайний защитник «Реала» Альваро Одриосола подписал контракт с «Фиорентиной».
«Фиалкам» удалось согласовать сотрудничество с 25-летним правым фуллбеком. Альваро Одриосола заключил с середняком Серии А соглашение сроком до конца сезона. Испанец будет выступать на «Артемио Франки» на условиях аренды. Сообщается, что в новой команде защитник получил футболку с 29-м номером на спине.
Alvaro Odriozola è un nuovo calciatore viola #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina #Odriozola— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 28, 2021
Альваро Одриосола не был основным выбором Зинедина Зидана в прошлом сезоне справа в обороне. Он завершил кампанию 2020/2021 с 16 проведёнными матчами за «бланкос», в течение которых успел отличиться двумя голами.