Вальверде высказался после продления контракта с «Реалом»

Уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде после продления контракта дал интервью официальному телеканалу клуба, в котором рассказал о своей дальнейшей карьере.

«Я буду отдавать всего себя, пока буду способен. Это единственный способ, с помощью которого я могу отплатить фанатам, которые поддерживают команду. Я постараюсь сделать «Реал» ещё более легендарным. Надеюсь, буду наслаждаться каждой тренировкой и каждым матчем», - сказал футболист.

Федерико Вальверде поставил подпись под новым соглашением со «сливочными». Уругваец задержится в столице Испании ещё на 6 лет. Он находится в системе мадридского клуба с 2016 года, а с 2018 выступает за первую команду.