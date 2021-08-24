Форвард «Реала» Винисиус начал заниматься с психологом. Информация появилась в популярной программе El Chiringuito. По итогам занятий 21-летний бразилец рассчитывает лучше справляться с давлением и эмоциями на футбольном поле.

В двух прошедших матчах Ла Лиги в наступившем сезоне Винисиус провёл на поле 55 минут. При этом бразилец отметился тремя голами, расписавшись в воротах «Алавеса» и «Леванте» (дубль).

Ближайший матч чемпионата «Реал» проведёт в субботу, 28 августа. В этот день команда Карло Анчелотти сыграет на выезде против «Бетиса». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.