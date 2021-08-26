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Ла Лига

Модрич не успеет восстановиться к игре с «Бетисом»

26 Августа 2021 • 00:45 Комментировать
Бетис
...
Реал Мадрид
4.40 3.80 1.85
28.08 23:00
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На прошлой неделе полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич обратился к клубным врачам с болями в районе приводящих мышц. Обследование показало, что хорвату необходимо пройти короткий период восстановления.

Ожидалось, что футболист будет готов к матчу с «Бетисом», который состоится на этих выходных, но испанское издание AS исключило возможность появления Модрича на поле. Сообщается, что курс лечения затянулся, а тренерский штаб во главе с Карло Анчелотти не хочет рисковать здоровьем игрока на старте сезона.

Кроме этого, в поединке также не смогут принять участие Тони Кроос и Ферлан Менди. Напомним, что саа встрчеа в рамках чемпионата Испании состоится 28 августа, начало – в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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