Модрич не успеет восстановиться к игре с «Бетисом»

На прошлой неделе полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич обратился к клубным врачам с болями в районе приводящих мышц. Обследование показало, что хорвату необходимо пройти короткий период восстановления.

Ожидалось, что футболист будет готов к матчу с «Бетисом», который состоится на этих выходных, но испанское издание AS исключило возможность появления Модрича на поле. Сообщается, что курс лечения затянулся, а тренерский штаб во главе с Карло Анчелотти не хочет рисковать здоровьем игрока на старте сезона.

Кроме этого, в поединке также не смогут принять участие Тони Кроос и Ферлан Менди. Напомним, что саа встрчеа в рамках чемпионата Испании состоится 28 августа, начало – в 23:00 по московскому времени.