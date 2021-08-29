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Ла Лига

«Реал» скромно обыграл «Бетис» и ворвался в группу лидеров

29 Августа 2021 • 01:00 Комментировать (1)
Бетис
0:1
Реал Мадрид
окончен

Мадридский «Реал» присоединился к трио команд, которые делят первое место в Ла Лиги по итогам трёх туров. В субботу команда Карло Анчелотти гостила у «Бетиса»  и победила со счетом 1:0. Хотя по статистике может показаться, что была равная игра, все же столичная команда  создала уйму моментов, реализовав только один, когда на 61-й минуте в штрафной разыграли мяч Винисиус, Карим Бензема и Даниэль Карвахаль.

Протокол игры  
Бетис 0:1 Реал Мадрид
    61' Карвахаль Даниэль (0:1)
Силва Руи Монтойя Мартин   59' Песселья Херман   43' Виктор Руис Миранда Хуан Гидо Родригес Гуардадо Андрес   70' (Камараса Виктор (   70') Руибаль Айтор   45'   70' (Тельо Кристиан (   70') Фекир Набиль   23' Каналес Серхио   44'   82' (Хоакин Санчес (   82') Хуанми Мигель   77' (Иглесиас Борха (   77')
Запасные: Гонсалес Эдгар Фекир Яссин Кальдерон Хосе Карвалью Вилльям Акуоку Поль Родри Родриго Бартра Марк Браво Клаудио
Куртуа Тибо Карвахаль Даниэль Милитао Эдер Алаба Давид Гутьеррес Мигель   43'   83' (Родриго (   83') Вальверде Федерико Каземиро Карлос   90' Иско Аларкон   66' (Васкес Лукас (   66') Бэйл Гарет   66' (Асенсио Марко (   66') Бензема Карим Винисиус Жуниор   78' (Азар Эден (   78'   80')
Запасные: Бланко Антонио Йович Лука Фуидиас Тони Лопес Луис Вальехо Хесус
28 августа. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

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Реал Мадрид Бетис
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
29 Августа 2021 в 01:06
Очередной ожидаемо унылый матч Реала под руководством агронома , за такой ,,стиль ,, просто стыдно , если учесть что это две команды которые выступят на евро кубках надется не на что , выход из группы а дальше погром . Это не Реал , не королевский клуб , а колхоз . Тупорылый хорек все внимание заточил на покупку Мбапе , а тот может не смотрит как играет Реал , и наверное не знает кто такой Карла... нужно быть полным идиотом что бы сейчас идти в Реал . Чемпионы будут Барса , если атлетико не усилит кем то атаку .
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окончен Эльче 1:1 Севилья 5.5 3.4 1.8
окончен Реал Сосьедад 1:0 Леванте 1.6 4 6
окончен Бетис 0:1 Реал Мадрид 4.3 3.8 1.85
29.08  18:00 Барселона ... Хетафе 1.4 4.5 9
29.08  20:30 Кадис ... Осасуна 3.2 3 2.55
29.08  20:30 Райо Вальекано ... Гранада 2.6 3.2 2.9
29.08  23:00 Атлетико М ... Вильярреал 1.85 3.3 5.3
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