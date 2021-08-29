«Реал» скромно обыграл «Бетис» и ворвался в группу лидеров

Мадридский «Реал» присоединился к трио команд, которые делят первое место в Ла Лиги по итогам трёх туров. В субботу команда Карло Анчелотти гостила у «Бетиса» и победила со счетом 1:0. Хотя по статистике может показаться, что была равная игра, все же столичная команда создала уйму моментов, реализовав только один, когда на 61-й минуте в штрафной разыграли мяч Винисиус, Карим Бензема и Даниэль Карвахаль.
Протокол игры
|Бетис
|0:1
|Реал Мадрид
|61' Карвахаль Даниэль (0:1)
Силва Руи • Монтойя Мартин • 59'Песселья Херман • 43'Виктор Руис • Миранда Хуан • Гидо Родригес • Гуардадо Андрес 70' ( Камараса Виктор ( 70') • Руибаль Айтор 45' 70' ( Тельо Кристиан ( 70') • Фекир Набиль • 23'Каналес Серхио 44' 82' ( Хоакин Санчес ( 82') • Хуанми Мигель 77' ( Иглесиас Борха ( 77')
Запасные: Гонсалес Эдгар • Фекир Яссин • Кальдерон Хосе • Карвалью Вилльям • Акуоку Поль • Родри Родриго • Бартра Марк • Браво Клаудио
Куртуа Тибо • Карвахаль Даниэль • Милитао Эдер • Алаба Давид • Гутьеррес Мигель 43' 83' ( Родриго ( 83') • Вальверде Федерико • Каземиро Карлос • 90'Иско Аларкон 66' ( Васкес Лукас ( 66') • Бэйл Гарет 66' ( Асенсио Марко ( 66') • Бензема Карим • Винисиус Жуниор 78' ( Азар Эден ( 78' ) 80'
Запасные: Бланко Антонио • Йович Лука • Фуидиас Тони • Лопес Луис • Вальехо Хесус
28 августа. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).