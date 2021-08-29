«Реал» скромно обыграл «Бетис» и ворвался в группу лидеров

Мадридский «Реал» присоединился к трио команд, которые делят первое место в Ла Лиги по итогам трёх туров. В субботу команда Карло Анчелотти гостила у «Бетиса» и победила со счетом 1:0. Хотя по статистике может показаться, что была равная игра, все же столичная команда создала уйму моментов, реализовав только один, когда на 61-й минуте в штрафной разыграли мяч Винисиус, Карим Бензема и Даниэль Карвахаль.