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Вратарь «Реала» Лунин сдал положительный тест на COVID-19

25 Августа 2021 • 12:50 Комментировать
Бетис
...
Реал Мадрид
4.30 3.80 1.80
28.08 23:00
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У вратаря «Реала» Андрей Лунин обнаружили коронавирус, передаёт официальный сайт мадридского клуба. О состоянии футболиста пока ничего неизвестно.

Напомним, что 22-летний Лунин стал игроком «Реала» в 2018 году, перейдя из «Зари» за 8,5 миллионов евро. В составе мадридского клуба он сыграл один матч, в котором пропустил два гола. Также за это время вратарь выступал на правах аренды за «Леганес», «Реал Овьедо» и «Вальядолид». Его контракт со «сливочными» действует до июня 2024 года.

Лунин также является игроком сборной Украины. В составе национальной команды он сыграл шесть матчей.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Андрей Лунин коронавирус
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