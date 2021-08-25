Вратарь «Реала» Лунин сдал положительный тест на COVID-19

У вратаря «Реала» Андрей Лунин обнаружили коронавирус, передаёт официальный сайт мадридского клуба. О состоянии футболиста пока ничего неизвестно.

Напомним, что 22-летний Лунин стал игроком «Реала» в 2018 году, перейдя из «Зари» за 8,5 миллионов евро. В составе мадридского клуба он сыграл один матч, в котором пропустил два гола. Также за это время вратарь выступал на правах аренды за «Леганес», «Реал Овьедо» и «Вальядолид». Его контракт со «сливочными» действует до июня 2024 года.

Лунин также является игроком сборной Украины. В составе национальной команды он сыграл шесть матчей.