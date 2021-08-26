После вчерашнего отказа «ПСЖ» продавать нападающего Киллиана Мбаппе за 160 миллионов евро, руководство мадридского «Реала» решило удовлетворить требования парижан несмотря на конфликт, возникший в ходе переговоров.

Как сообщает Sky Sports, испанский гранд сделал второе официальное предложение по французу. На этот раз Флорентино Перес готов перевести на счет «ПСЖ» 180 миллионов евро – именно ту сумму, которую и запрашивали владельцы клуба.

Если трансфер все же осуществится, то Мбаппе станет вторым самым дорогим игроком в истории по сумме всех переходов. Первым, как и прежде, останется Ромелу Лукаку, перебравшийся этим летом в «Челси» из «Интера».