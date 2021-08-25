Два футболиста вернулись к тренировкам в общей группе «Реала»

Мадридский «Реал» продолжает подготовку к поединку третьего тура испанской Ла Лиги против «Бетиса» Мануэля Пеллегрини. Бразильский защитник Марсело, а также испанский нападающий Мариано Диас вернулись к тренировкам в общей группе «сливочных».

В то же время, наставник столичного клуба Карло Анчелотти по-прежнему не может рассчитывать на нескольких исполнителей. Игроки средней линии Тони Кроос, Дани Себальос и Лука Модрич, а также защитник Ферлан Менди, продолжают восстанавливаться от повреждений.

Прошлый матч «Реала» оказался супер результативным. Команда расписала мировую 3:3 с «Леванте».