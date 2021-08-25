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Одриосола может перейти в «Фиорентину» на правах аренды

25 Августа 2021 • 13:51 Комментировать
Фиорентина
...
Торино
2.25 3.40 3.20
28.08 21:45
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Защитник «Реала» Альваро Одриосола может перейти в «Фиорентину» на правах аренды, передаёт журналист Николо Скира. По данным источника, «фиалки» уже связались с окружением игрока, чтобы обсудить возможный переход.

Сообщается, что «Фиорентина» хочет взять игрока в аренду с последующим правом выкупа. Ранее сообщалось, что в мадридском клубе не рассчитывают на защитника, и готовы отпустить его в другую команду.

Напомним, что Одриосола перешёл в «Реал» из «Реала Сосьедада» в 2018 году за 30 миллионов евро. Его контракт со «сливочными» действует до 2024 года. Ранее он также выступал за «Баварию», вместе с которой стал победителем Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фиорентина Альваро Одриосола Трансферы футбола - лето 2021
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