Защитник «Реала» Альваро Одриосола может перейти в «Фиорентину» на правах аренды, передаёт журналист Николо Скира. По данным источника, «фиалки» уже связались с окружением игрока, чтобы обсудить возможный переход.

Сообщается, что «Фиорентина» хочет взять игрока в аренду с последующим правом выкупа. Ранее сообщалось, что в мадридском клубе не рассчитывают на защитника, и готовы отпустить его в другую команду.

Напомним, что Одриосола перешёл в «Реал» из «Реала Сосьедада» в 2018 году за 30 миллионов евро. Его контракт со «сливочными» действует до 2024 года. Ранее он также выступал за «Баварию», вместе с которой стал победителем Лиги чемпионов.