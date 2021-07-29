Итальянская команда желает расстаться c россиянином Александром Кокориным, об этом сообщает Calciomercato.

Главный тренер «фиалок» Винченцо Итальяно заявил, что не делает на игрока высоких ставок, и руководство стало искать возможные варианты продолжения карьеры для футболиста. Александра уже предложили некоторым клубам Турции и России, но окончательное решение будет известно только после окончания первых тренировочных сборов.

В предыдущем сезоне Кокорин четыре раза появлялся в футболке «Фиорентины» в Серии A, так и не забив ни одного мяча.

Российский форвард перешёл в итальянскую команду 27 января 2021 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.