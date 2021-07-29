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Италия. Серия А

«Фиорентина» хочет расстаться c Кокориным слухи

29 Июля 2021 • 00:52 Комментировать
Фиорентина
...
Торино
28.08 21:45
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Итальянская команда желает расстаться c россиянином Александром Кокориным, об этом сообщает Calciomercato.

Главный тренер «фиалок»  Винченцо Итальяно заявил, что не делает на игрока высоких ставок, и руководство стало искать возможные варианты продолжения карьеры для футболиста. Александра уже предложили некоторым клубам Турции и России, но окончательное решение будет известно только после окончания первых тренировочных сборов.

В предыдущем сезоне Кокорин четыре раза появлялся в футболке «Фиорентины» в Серии A, так и не забив ни одного мяча.

Российский форвард перешёл в итальянскую команду 27 января 2021 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.


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Фиорентина Александр Кокорин Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Kalibr
29 Июля в 01:52
В Ювентус самое-то )
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