Одриосола: «Кальехон хорошо отзывался о «Фиорентине»

Новичок флорентийского клуба Альваро Одриосола дал первое интервью в ранге футболиста «фиалок».

«Честно признаюсь, что я безумно рад находиться здесь. Это клуб с большой историей. Хочу поскорее дебютировать в составе «Фиорентины». Не сомневаюсь, что нас ждёт успешный сезон. Мне говорили, что Флоренция – прекрасный город.

Успел пообщаться с Хосе Кальехоном. Он хорошо отзывался о «Фиорентине» и об этом городе.

Я выбрал 29-й номер, поскольку именно под ним я дебютировал в «Реал Сосьедаде», - приводит слова Альваро Одриосолы Football Italia.

25-летний фуллбек подписал с «виолой» арендный контракт на год.