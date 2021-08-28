«Фиорентина» была сильнее «Торино», Кокорин снова не сыграл

Во втором туре Серии А «Фиорентина» набрала первые очки. Команда Александра Кокорина, которому сегодня снова не предоставили шанса проявить себя, переиграла «Торино» (2:1). В конце первого тайма с линии штрафной метко пробил Николас Гонсалес, а на 70-й минуте Душан Влахович здорово сыграл головой с центра штрафной площади. Гости ответил голом престижа в самой концовке - 2:1.
Протокол игры
|Фиорентина
|2:1
|Торино
|(1:0) Гонсалес Николас 41'
|(2:0) Влахович Душан 70'
|89' Верди Симоне (2:1)
Терраччиано Пьетро • Венути Лоренцо • Миленкович Никола • 38'Мартинес Лукас II • Бираги Кристиано • Бонавентура Джакомо 48' 85' ( Мале Юссеф ( 85') • Пульгар Эрик • Кастровилли Гаэтано 22' 62' ( Дункан Альфред ( 62') • Кальехон Хосе 78' ( Соттил Рикардо ( 78') • Влахович Душан • 66'Гонсалес Николас 85' ( Сапонара Риккардо ( 85')
Запасные: Кокорин Александр • Росати Антонио • Роша Игор II • Торрейра Лукас • Амрабат Софьян • Настасич Матия • Терзич Алекса • Бенасси Марко
Милинкович-Савич Ваня • Иццо Армандо 76' ( Войвода Мергим ( 76') • Джиджи Коффи 39' 46' ( Буонджорно Алессандро ( 46' ) • 66'Родригес Рикардо • Синго Уилфрид • Лукич Саша • 83'Мандрагора Роландо • 45'Эйна Ола 79' 82' ( Ансальди Кристиан ( 82') • Линетти Кароль 68' ( Пьяца Марко ( 68') • Белотти Андреа • Санабрия Антонио 68' ( Верди Симоне ( 68')
Запасные: Базелли Даниэле • Бериша Этрит • Сегре Джакопо • Джемелло Лука • Побега Томмазо • Раути Никола • Ринкон Томас
28 августа. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).