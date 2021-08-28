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Серия А

«Фиорентина» была сильнее «Торино», Кокорин снова не сыграл

28 Августа 2021 • 23:53 Комментировать
Фиорентина
2:1
Торино
окончен

Во втором туре Серии А «Фиорентина» набрала первые очки. Команда Александра Кокорина, которому сегодня снова не предоставили шанса проявить себя, переиграла «Торино» (2:1). В конце первого тайма с линии штрафной метко пробил Николас Гонсалес, а на 70-й минуте Душан Влахович здорово сыграл головой с центра штрафной площади. Гости ответил голом престижа в самой концовке - 2:1.

Протокол игры  
Фиорентина 2:1 Торино
(1:0) Гонсалес Николас 41'    
(2:0) Влахович Душан 70'    
    89' Верди Симоне (2:1)
Терраччиано Пьетро Венути Лоренцо Миленкович Никола   38' Мартинес Лукас II Бираги Кристиано Бонавентура Джакомо   48'   85' (Мале Юссеф (   85') Пульгар Эрик Кастровилли Гаэтано   22'   62' (Дункан Альфред (   62') Кальехон Хосе   78' (Соттил Рикардо (   78') Влахович Душан   66' Гонсалес Николас   85' (Сапонара Риккардо (   85')
Запасные: Кокорин Александр Росати Антонио Роша Игор II Торрейра Лукас Амрабат Софьян Настасич Матия Терзич Алекса Бенасси Марко
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня Иццо Армандо   76' (Войвода Мергим (   76') Джиджи Коффи   39'   46' (Буонджорно Алессандро (   46'   66') Родригес Рикардо Синго Уилфрид Лукич Саша   83' Мандрагора Роландо   45' Эйна Ола   79'   82' (Ансальди Кристиан (   82') Линетти Кароль   68' (Пьяца Марко (   68') Белотти Андреа Санабрия Антонио   68' (Верди Симоне (   68')
Запасные: Базелли Даниэле Бериша Этрит Сегре Джакопо Джемелло Лука Побега Томмазо Раути Никола Ринкон Томас
28 августа. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Фиорентина Александр Кокорин
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окончен Лацио 6:1 Специя 1.37 5 8.5
окончен Аталанта 0:0 Болонья 1.37 5 8.5
окончен Фиорентина 2:1 Торино 2.3 3.4 3.3
окончен Ювентус 0:1 Эмполи 1.25 6.5 12
29.08  19:30 Дженоа ... Наполи 6.5 4.3 1.55
29.08  19:30 Сассуоло ... Сампдория 2.1 3.6 3.5
29.08  21:45 Милан ... Кальяри 1.45 4.5 8
29.08  21:45 Салернитана ... Рома 5.5 4.1 1.6
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