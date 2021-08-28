«Фиорентина» была сильнее «Торино», Кокорин снова не сыграл

Во втором туре Серии А «Фиорентина» набрала первые очки. Команда Александра Кокорина, которому сегодня снова не предоставили шанса проявить себя, переиграла «Торино» (2:1). В конце первого тайма с линии штрафной метко пробил Николас Гонсалес, а на 70-й минуте Душан Влахович здорово сыграл головой с центра штрафной площади. Гости ответил голом престижа в самой концовке - 2:1.