Российскому нападающему продолжают искать новый клуб для продолжения карьеры. «Фиолетовые» всерьёз настроились на расставание c Александром Кокориным и уже предложили его услуги «Специи», «Венеции» и «Торино», об этом сообщает Eurosport.

Ранее сообщалось об заинтересованности со стороны «Сочи», однако российский клуб эту информацию опроверг.

Александр перешёл в итальянский клуб в начале зимы 2021 года. За это время игрок провёл в Серии A четыре матча, в которых не забил ни одного мяча. Контракт футболиста истекает в конце июня 2024 года.

Недавно стало известно, что игрок забил свой первый гол в составе «Фиорентины», сделав это в товарищеском матче, против команды Серии D – «Фолиньо».