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Италия. Серия А

Кокорин, скорее всего, продолжит карьеру в Италии слухи

29 Июля 2021 • 20:37 Комментировать
Фиорентина
...
Торино
28.08 21:45
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Российскому нападающему продолжают искать новый клуб для продолжения карьеры. «Фиолетовые» всерьёз настроились на расставание c Александром Кокориным и уже предложили его услуги «Специи», «Венеции» и «Торино», об этом сообщает Eurosport.

Ранее сообщалось об заинтересованности со стороны «Сочи», однако российский клуб эту информацию опроверг.

Александр перешёл в итальянский клуб в начале зимы 2021 года. За это время игрок провёл в Серии A четыре матча, в которых не забил ни одного мяча. Контракт футболиста истекает в конце июня 2024 года.

Недавно стало известно, что игрок забил свой первый гол в составе «Фиорентины», сделав это в товарищеском матче, против команды Серии D – «Фолиньо».


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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Серия А Трансферы футбола - лето 2021
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