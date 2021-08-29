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Влахович остался верен «Фиорентине»

29 Августа 2021 • 00:52 Комментировать (1)
Фиорентина
2:1
Торино
окончен

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович уведомил о своих планах на будущее.

Сербский форвард помог «лиловым» своим голом одолеть «Торино» во втором туре со счётом 2:1, после чего рассказал о том, где будет выступать в кампании 2021/2022.

«Нынешним летом у меня было действительно много интересных предложений, но я не стал требовать от клуба своей продажи. Я стремился остаться во Флоренции, и я буду играть здесь», - цитирует Влаховича Sky Sport Italia.

Ранее в услугах сербского 21-летнего форварда был заинтересован мадридский «Атлетико». Чемпионы Испании были готовы заплатить за Влаховича 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Фиорентина Душан Влахович
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Juve96
29 Августа 2021 в 01:03
Нам бы этого парня было бы круто
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окончен Лацио 6:1 Специя 1.37 5 8.5
окончен Аталанта 0:0 Болонья 1.37 5 8.5
окончен Фиорентина 2:1 Торино 2.3 3.4 3.3
окончен Ювентус 0:1 Эмполи 1.25 6.5 12
29.08  19:30 Дженоа ... Наполи 6.5 4.3 1.55
29.08  19:30 Сассуоло ... Сампдория 2.1 3.6 3.5
29.08  21:45 Милан ... Кальяри 1.45 4.5 8
29.08  21:45 Салернитана ... Рома 5.5 4.1 1.6
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