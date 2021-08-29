Влахович остался верен «Фиорентине»

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович уведомил о своих планах на будущее.

Сербский форвард помог «лиловым» своим голом одолеть «Торино» во втором туре со счётом 2:1, после чего рассказал о том, где будет выступать в кампании 2021/2022.

«Нынешним летом у меня было действительно много интересных предложений, но я не стал требовать от клуба своей продажи. Я стремился остаться во Флоренции, и я буду играть здесь», - цитирует Влаховича Sky Sport Italia.

Ранее в услугах сербского 21-летнего форварда был заинтересован мадридский «Атлетико». Чемпионы Испании были готовы заплатить за Влаховича 70 миллионов евро.