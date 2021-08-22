Директор «Фиорентины: «Влахович останется в команде»

Джо Бароне, директор «Фиорентины», высказался на тему будущего Душана Влаховича в клубе.

Пресса всё чаще полнится слухами о том, что сербский форвард «виолы» может обзавестись новым местом работы нынешним летом. В его подписании активно заинтересован мадридский «Атлетико» и ещё несколько европейских грандов.

Однако руководство «фиалок» продолжает настаивать на том, что продажа Влаховича исключена. «Каждый футболист очень важен для нас. Я готов повторить слова Рокко Коммиссо: Влахович не продаётся, он станется в клубе», - цитирует Бароне Football Italia.

В ходе прошлого розыгрыша Серии А лучшему молодому футболисту лиги удалось отличиться 21 голом в 37 поединках.