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«Фиорентина» ищет замену Кокорину

26 Августа 2021 • 12:10 Комментировать (5)
Фиорентина
...
Торино
2.30 3.40 3.30
28.08 21:45

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может покинуть флорентийский клуб, передаёт La Gazzetta dello Sport. По данным источника, «фиалки» ищут форварда, который смог бы подменить Душана Влаховича.

Сообщается, что «Фиорентина» обратила внимание на нападающего «Ромы» Борху Майораля, в трансфере которого заинтересован главный тренер Винченцо Итальяно. Издание также отмечает, что экс-игрок сборной России может покинуть клуб в это трансферное окно.

Напомним, что Кокорин стал игроком «Фиорентины» в январе, перейдя из «Спартака» за 4,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне он на поле не появлялся. Его контракт с клубом действует до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
White_Shark
26 Августа 2021 в 12:28
Мбаппе, Роналду... Больше эту машину заменить некем, боюсь.
ARTUR
26 Августа 2021 в 14:27
))) здорово
Don sangre
26 Августа 2021 в 12:25
Гм непонятно но чувствую что Кокоша скоро вернется в родные пенаты!
K.karitch
26 Августа 2021 в 12:18
А ещё говорят, что буржуи умеют считать деньги...
Crocodile
26 Августа 2021 в 12:15
зачем? они шо дурачки?
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