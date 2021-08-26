«Фиорентина» ищет замену Кокорину

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может покинуть флорентийский клуб, передаёт La Gazzetta dello Sport. По данным источника, «фиалки» ищут форварда, который смог бы подменить Душана Влаховича.

Сообщается, что «Фиорентина» обратила внимание на нападающего «Ромы» Борху Майораля, в трансфере которого заинтересован главный тренер Винченцо Итальяно. Издание также отмечает, что экс-игрок сборной России может покинуть клуб в это трансферное окно.

Напомним, что Кокорин стал игроком «Фиорентины» в январе, перейдя из «Спартака» за 4,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне он на поле не появлялся. Его контракт с клубом действует до 2024 года.