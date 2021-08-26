«Фиорентина» попытается подписать Орсолини

Флорентийский клуб намерен подписать текущим летом контракт с Риккардо Орсолини.

«Виола» продолжает поиски нового форварда. На «Артемио Франки» недовольны российским нападающим Александром Кокориным, для которого уже подыскивают замену.

И как информирует Sky Sport Italia, выбор «фиалок» пал на страйкера «Болоньи» Риккардо Орсолини. Официальное предложение «россоблу» по игроку может быть направлено уже в течение ближайших часов.

Отметим, что прежде «Фиорентина» хотела заполучить в свои ряды Доменико Берарди, но запрошенные за чемпиона Европы 40 миллионов евро оказались для середняка Серии А неподъемной суммой.