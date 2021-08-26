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«Фиорентина» попытается подписать Орсолини

26 Августа 2021 • 18:35 Комментировать
Фиорентина
...
Торино
2.30 3.40 3.30
28.08 21:45

Флорентийский клуб намерен подписать текущим летом контракт с Риккардо Орсолини.

«Виола» продолжает поиски нового форварда. На «Артемио Франки» недовольны российским нападающим Александром Кокориным, для которого уже подыскивают замену.

И как информирует Sky Sport Italia, выбор «фиалок» пал на страйкера «Болоньи» Риккардо Орсолини. Официальное предложение «россоблу» по игроку может быть направлено уже в течение ближайших часов.

Отметим, что прежде «Фиорентина» хотела заполучить в свои ряды Доменико Берарди, но запрошенные за чемпиона Европы 40 миллионов евро оказались для середняка Серии А неподъемной суммой.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Фиорентина Риккардо Орсолини Трансферы футбола - лето 2021
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