Президент «Фиорентины»: «Думаю, мы подпишем ещё кого-то»

Рокко Коммиссо отреагировал на заключение соглашения с полузащитником «Арсенала» Лукасом Торрейрой.

Как и ожидалось, уругвайский центральный хавбек влился в состав «фиалок». Южноамериканец перешёл в составе флорентийцев на условиях аренды – договор рассчитан до конца сезона.

«У нас отличный новичок – Лукас Торрейра. В течение двух лет я слышал, что нам нужен полузащитник, и теперь он есть.

Думаю, до даты закрытия трансферного окна мы подпишем ещё кого-то. Посмотрим, что нам удастся», - отметил президент в интервью клубному каналу.

Ранее поступали сведения о желании «Фиорентины» пригласить в свои ряды испанского защитника «Реала» Альваро Одриосолу.