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Президент «Фиорентины»: «Думаю, мы подпишем ещё кого-то»

25 Августа 2021 • 23:33 Комментировать
Фиорентина
...
Торино
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28.08 21:45
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Рокко Коммиссо отреагировал на заключение соглашения с полузащитником «Арсенала» Лукасом Торрейрой.

Как и ожидалось, уругвайский центральный хавбек влился в состав «фиалок». Южноамериканец перешёл в составе флорентийцев на условиях аренды – договор рассчитан до конца сезона.

«У нас отличный новичок – Лукас Торрейра. В течение двух лет я слышал, что нам нужен полузащитник, и теперь он есть.

Думаю, до даты закрытия трансферного окна мы подпишем ещё кого-то. Посмотрим, что нам удастся», - отметил президент в интервью клубному каналу.

Ранее поступали сведения о желании «Фиорентины» пригласить в свои ряды испанского защитника «Реала» Альваро Одриосолу.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Лукас Торрейра Рокко Коммиссо
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