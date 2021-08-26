Аутсайдер АПЛ «Норвич», который в стартовых двух турах после возвращения в высший дивизион пропустил восемь мячей, на днях объявит о переходе полузащитника «Бетиса» Вилльяма Карвалью.

29-летний португалец может пополнить ряды английского клуба уже до закрытия трансферного окна. Сообщается, что игрок согласился променять участника Лиги Европы на новичка АПЛ из-за того, что «Норвич» предложил ему лучшие условия личного контракта, информирует Sky Sports.

В прошедшем сезоне Карвалью провел за «Бетис» 30 матчей, став ключевой фигурой в схемах Мануэля Пеллегрини. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Португалии в 15 миллионов евро.