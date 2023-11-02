Игрок обороны «Милана» Пьер Калюлю не поможет своему клубу в ближайшие четыре календарных месяца. Как сообщает пресс-служба «россонери», защитник выбыл на столь длительный срок из-за разрыва сухожилий прямой бедренной мышцы. После травмы футболист перенёс операцию.

Напомним, что травмировался француз в недавней игре Серии А против «Наполи» - она состоялась в минувшее воскресенье, 29 октября. Защитник почувствовал дискомфорт после того, как на нём сфолил Элиф Элмас. Сначала футболист присел на газон, а уже после показал, что не может продолжить игру. Его заменил на поле Марко Пеллегрино.