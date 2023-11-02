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Чемпионат Италии. Серия А

Калюлю выбыл до весны официально

02 Ноября 2023 • 23:43 Комментировать
Милан
...
Удинезе
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04.11 22:45

Игрок обороны «Милана» Пьер Калюлю не поможет своему клубу в ближайшие четыре календарных месяца. Как сообщает пресс-служба «россонери», защитник выбыл на столь длительный срок из-за разрыва сухожилий прямой бедренной мышцы. После травмы футболист перенёс операцию.

Напомним, что травмировался француз в недавней игре Серии А против «Наполи» - она состоялась в минувшее воскресенье, 29 октября. Защитник почувствовал дискомфорт после того, как на нём сфолил Элиф Элмас. Сначала футболист присел на газон, а уже после показал, что не может продолжить игру. Его заменил на поле Марко Пеллегрино.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Пьер Калюлю

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