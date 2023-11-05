​Флоренци: «Проблема в том, что не побеждаем»

В матче одиннадцатого тура итальянского чемпионата снова неудачу потерпел «Милан» - команда Стефано Пиоли проиграла дома «Удинезе». Алессандро Флоренци, сыгравший в этом матче, назвал главную проблему «Милана» на данный момент. Она, по его словам, в том, что команда... не побеждает.

- Проблема в том, что не побеждаем. «Милан» не может выиграть уже четыре матча, это слишком много. Серьезно, это не лучший момент. Но и в прошлом у нас тоже были проблемы с командами, которые закрываются. Не помогает и отсутствие Пулишича и Чуквуезе, которые могут сыграть нестандартно, - цитирует слова Флоренци pianetamilan.it.