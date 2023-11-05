Пиоли считает, что «Милану» не нужен новый нападающий

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли не считает, что в январе клубу необходимо подписать нового форварда.

В распоряжении наставника «россонери» есть Оливье Жиру, Лука Йович и Ноа Окафор. Согласно распространённому мнению, «Милану» не хватает качественного центрфорварда, способного достойно заменять 37-летнего француза.

«Я уверен, что у нас в команде выступают игроки нужных качеств. Йович отлично взаимодействует с товарищами по команде и хорошо принимает мяч. Сегодня был его первый выход в старте. К сожалению, игра с двумя нападающими не оправдала себя, но мы знаем, как хотим атаковать», – поведал в интервью Sky Пиоли.