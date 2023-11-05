Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли считает, что «Милану» не нужен новый нападающий

05 Ноября 2023 • 02:13 Комментировать
Милан
0:1
Удинезе

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли не считает, что в январе клубу необходимо подписать нового форварда.

В распоряжении наставника «россонери» есть Оливье Жиру, Лука Йович и Ноа Окафор. Согласно распространённому мнению, «Милану» не хватает качественного центрфорварда, способного достойно заменять 37-летнего француза.

«Я уверен, что у нас в команде выступают игроки нужных качеств. Йович отлично взаимодействует с товарищами по команде и хорошо принимает мяч. Сегодня был его первый выход в старте. К сожалению, игра с двумя нападающими не оправдала себя, но мы знаем, как хотим атаковать», – поведал в интервью Sky Пиоли.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру Стефано Пиоли Лука Йович ещё теги

Новости по матчу

02:22
​Флоренци: «Проблема в том, что не побеждаем»
01:49
Пиоли: «Согласен с критикой фанатов в мой адрес»
01:02
«Милан» впервые за 11 лет проиграл всухую два подряд домашних матча Серии А
00:46
«Милан» неожиданно позволил «Удинезе» добыть первую победу в сезоне
22:32
«Милан» присматривается к защитнику «Арсенала»
22:21
​«Милан» объявил состав на игру с «Удинезе»
22:15
«Милан» - «Удинезе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
03:11
Милан – Удинезе: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии – 4 ноября 2023 года
02:41
Милан - Удинезе: где смотреть прямую трансляцию онлайн
20:18
Пиоли подтвердил, что «Милану» нужен защитник
19:33
«Милан» - «Удинезе»: прогноз и ставки БК Pinnacle
19:30
​Пиоли: «Для меня не станет проблемой совместная работа с Ибрагимовичем»
19:16
Наставник «Милана» Стефано Пиоли сообщил последние новости из клубного лазарета
23:43
Калюлю выбыл до весны
22:09
Стало известно, куда может перейти Жиру в случае ухода из «Милана»
00:31
Назван главный претендент на Леау
23:31
Балотелли назвал фаворита Серии А
09:15
Пиоли — о матче с «Наполи»: «Когда ведёшь со счётом 2:0, надо побеждать»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Аталанта Аталанта
Интер Милан Интер Милан
1
2
3.40 3.30 2.35
Видео
Окончен
Милан Милан
Удинезе Удинезе
0
1
15.00 3.30 1.45
Видео
05.11.23 в 14:30
Верона Верона
Монца Монца
2.70 3.30 2.80
Видео
05.11.23 в 17:00
Кальяри Кальяри
Дженоа Дженоа
2.80 3.35 2.70
Видео
05.11.23 в 20:00
Рома Рома
Лечче Лечче
1.58 4.10 6.40
Видео
05.11.23 в 22:45
Фиорентина Фиорентина
Ювентус Ювентус
2.80 3.20 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Ноября
02:22 · Италия. Серия А
​Флоренци: «Проблема в том, что не побеждаем»
02:13 · Италия. Серия А
Пиоли считает, что «Милану» не нужен новый нападающий
01:49 · Италия. Серия А
Пиоли: «Согласен с критикой фанатов в мой адрес»
01:02 · Италия. Серия А
«Милан» впервые за 11 лет проиграл всухую два подряд домашних матча Серии А
00:46 · Италия. Серия А
«Милан» неожиданно позволил «Удинезе» добыть первую победу в сезоне
00:45 · Италия. Серия А
​Льюис Фергюсон повторил рекорд для шотландских игроков в Серии А
00:37 · Италия. Серия А
​«Болонья» не проигрывает уже десять матчей - такого не было с 1980 года
00:15 · Италия. Серия А
​Костакурта: «Чалханоглу - лучший игрок в Серии А»
00:10 · Италия. Серия А
​«Салернитана» установила собственный антирекорд без побед в Серии А
00:05 · Италия. Серия А
​Павар: «Отличная команда, отличная победа»
04 Ноября
23:54 · Италия. Серия А
​Дармиан: «Мы на верном пути»
23:28 · Италия. Серия А
​Гасперини: «Проиграть «Интеру» не зазорно»
23:16 · Италия. Серия А
Индзаги высказался о травме Павара
23:07 · Италия. Серия А
Лаутаро: «Важнейшие три очка»
22:58 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги – о результатах «Интера»: «Мы верим в себя, но прошло только 11 туров»
Все новости
Рекомендуем