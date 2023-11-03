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Чемпионат Италии. Серия А

​Пиоли: «Для меня не станет проблемой совместная работа с Ибрагимовичем»

03 Ноября 2023 • 19:30 Комментировать
Милан
...
Удинезе
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04.11 22:45

Накануне очередного матча в рамках итальянского чемпионата, в котором «Милан» сразится с «Удинезе», наставник клуба Стефано Пиоли ответил на вопросы о возможном усилении тренерского штаба фигурой Златана Ибрагимовича. Подобные сценарии появились в ходе уходящей недели. Пиоли заявил, что он готов работать с бывшим нападающим.

- Если клуб и Златан решат возобновить сотрудничество, то добро пожаловать! Вы все знаете, что я очень уважаю его. Для меня это не станет проблемой, - цитирует слова Пиоли итальянское новостное агентство ITASportPress.

Матч с «Удинезе» состоится в субботу, четвертого ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович Стефано Пиоли

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