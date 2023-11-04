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«Милан» присматривается к защитнику «Арсенала» слухи

04 Ноября 2023 • 22:32 Комментировать
Милан
0:0
Удинезе
1 1.45 X 4.80 2 7.70
1-й тайм

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Якуб Кивиор может продолжить карьеру в Италии.

23-летний игрок редко появляется на поле в составе «канониров», поэтому клуб, вероятно, будет готов расстаться с ним в 2024 году. По данным Gazzetta dello Sport, уже сейчас на Кивиора появился претендент в лице «Милана», который занялся изучением возможности подписания поляка.

Трансферная стоимость Якуба Кивиора оценивается экспертами Transfermarkt в 25 млн евро. Футболист перешёл в лондонский клуб из итальянской «Специи» в январе текущего года. 

В нынешней кампании центрбек принял участие в шести матчах команды Микеля Артеты.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Арсенал Лондон Якуб Кивиор трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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