Центральный защитник лондонского «Арсенала» Якуб Кивиор может продолжить карьеру в Италии.

23-летний игрок редко появляется на поле в составе «канониров», поэтому клуб, вероятно, будет готов расстаться с ним в 2024 году. По данным Gazzetta dello Sport, уже сейчас на Кивиора появился претендент в лице «Милана», который занялся изучением возможности подписания поляка.

Трансферная стоимость Якуба Кивиора оценивается экспертами Transfermarkt в 25 млн евро. Футболист перешёл в лондонский клуб из итальянской «Специи» в январе текущего года.

В нынешней кампании центрбек принял участие в шести матчах команды Микеля Артеты.