Пиоли подтвердил, что «Милану» нужен защитник

Игра «Милана» в обороне вызывает большие нарекания, команда пропустила пять голов от «Интера» и три от «ПСЖ», также неудачно действовала в обороне в матче против «Ювентуса». Наставник «Милана» Стефано Пиоли подтвердил, что зимой клуб попробует приобрести оборонца.

- Нас покинули двое защитников, потому мы в январе намерены компенсировать это, - цитирует слова Пиоли итальянское новостное агентство ITASportPress.

В одиннадцатом туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» сыграет с «Удинезе», это случится в субботу, четвертого ноября. Сейчас команда Стефано Пиоли занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.