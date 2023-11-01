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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, куда может перейти Жиру в случае ухода из «Милана»

01 Ноября 2023 • 22:09 Комментировать
Милан
...
Удинезе
04.11 22:45

Контракт Оливье Жиру с «Миланом» подходит к концу после завершения сезона.

По некоторым данным, руководство «россонери» готово предложить 37-летнему игроку новый договор. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, на которого ссылается Pianeta Milan, сам Жиру также хотел бы продлить соглашение с «Миланом», однако имеет и другие варианты продолжения карьеры. Форвард с высокой вероятностью пополнит ряды одного из клубов МЛС, если не договорится о новой сделке с «Миланом».

В активе Оливье Жиру шесть забитых мячей и три результативных паса в 12 матчах текущей кампании. Цвета гранда Серии А француз представляет с 2021 года.

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