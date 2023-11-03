Наставник «Милана» Стефано Пиоли сообщил последние новости из клубного лазарета

В субботу итальянскому «Милану» предстоит сойтись в очередном туре итальянского чемпионата с «Удинезе», и накануне этой игры наставник клуба Стефано Пиоли поведал последние новости из клубного лазарета. Он дал понять, что полузащитник Кристиан Пулишич пропустит эту игру, но сыграет в следующем матче Лиги чемпионов против «ПСЖ»:

- Лофтус-Чик сыграет, Пулишич пропустит матч, но сыграет против «ПСЖ». То же самое касается Чуквуэзе. Кьяер также должен сыграть во вторник с «ПСЖ», - цитирует слова Пиоли итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сейчас «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А.