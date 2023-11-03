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Чемпионат Италии. Серия А

Наставник «Милана» Стефано Пиоли сообщил последние новости из клубного лазарета

03 Ноября 2023 • 19:16 Комментировать
Милан
...
Удинезе
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04.11 22:45

В субботу итальянскому «Милану» предстоит сойтись в очередном туре итальянского чемпионата с «Удинезе», и накануне этой игры наставник клуба Стефано Пиоли поведал последние новости из клубного лазарета. Он дал понять, что полузащитник Кристиан Пулишич пропустит эту игру, но сыграет в следующем матче Лиги чемпионов против «ПСЖ»:

- Лофтус-Чик сыграет, Пулишич пропустит матч, но сыграет против «ПСЖ». То же самое касается Чуквуэзе. Кьяер также должен сыграть во вторник с «ПСЖ», - цитирует слова Пиоли итальянское новостное агентство ITASportPress.  

Сейчас «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли

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