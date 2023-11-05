«Милан» неожиданно позволил «Удинезе» добыть первую победу в сезоне

В 11-м туре чемпионата Италии немного сбавивший обороты «Милан» играл против любителей ничьих из «Удинезе». При этом у гостевой команды ни одной победы в сезоне. Несмотря на разницу в турнирном положении, «россонери» были явно сильнее только в контроле мяча. Но это если сравнивать статистику. По игре «Милан» создал достаточно много моментов. Давиде Калабрия издали и Юнус Муса со средней проверяли голкипера гостей. Тиджани Рейндерс от правого угла штрафной перебрасывал голкипера - неточно. В середине второго тайма Фести Эбоселе заработал пенальти, а Роберто Перейра пробил впритирку со штангой - 0:1. Перед финальным свистком Алессандро Флоренци бил в ближний угол - парировано. Еще один его удар постигла та же участь, а Рафаэл Леау промахнулся.

«Удинезе» неожиданно победил и отдалился от зоны вылета на три очка. Миланцы замыкают тройку.