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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» неожиданно позволил «Удинезе» добыть первую победу в сезоне

05 Ноября 2023 • 00:46 Комментировать
Милан
0:1
Удинезе

В 11-м туре чемпионата Италии немного сбавивший обороты «Милан» играл против любителей ничьих из «Удинезе». При этом у гостевой команды ни одной победы в сезоне. Несмотря на разницу в турнирном положении, «россонери» были явно сильнее только в контроле мяча. Но это если сравнивать статистику. По игре «Милан» создал достаточно много моментов. Давиде Калабрия издали и Юнус Муса со средней проверяли голкипера гостей. Тиджани Рейндерс от правого угла штрафной перебрасывал голкипера - неточно. В середине второго тайма Фести Эбоселе заработал пенальти, а Роберто Перейра пробил впритирку со штангой - 0:1. Перед финальным свистком Алессандро Флоренци бил в ближний угол - парировано. Еще один его удар постигла та же участь, а Рафаэл Леау промахнулся.

«Удинезе» неожиданно победил и отдалился от зоны вылета на три очка. Миланцы замыкают тройку.

Протокол игры  
Милан0:1Удинезе
  63'Перейра Роберто (0:1)
Меньян МайкКалабрия ДавидеТиав МаликТомори ФикайоФлоренци АлессандроМуса Юнус 82' (Ромеро Лука ( 82') Крунич Раде  19' 46' (Окафор Ноа ( 46') Рейндерс Тиджани 68' (Лофтус-Чик Рубен ( 68') Леау РафаэлЖиру ОливьеЙович Лука 46' (Адли Ясин ( 46')
Запасные: Побега ТоммазоСимич Ян-КарлоХименес АлехандроМиранте АнтониоБартезаги ДавидеНава Лапо
Сильвестри МаркоПерес Неуэн  54'Бийол ЯкаКабаселе Кристиан  56'Эбоселе Фести 85' (Лукка Лоренцо ( 85') Самарджич Лазар 78' (Товен Флорьян ( 78') Уолас СоузаПайеро Мартин 72' (Ловрич Санди ( 72') Земура Джордан 85' (Феррейра Жоау ( 85') Перейра РобертоСаксесс Исаак 85' (Камара Ассан ( 85')
Запасные: Камара ЭтьенСаррага ОйерГессанд АксельПаделли ДаниэлеКина ДомингушТиквич АнтониоМасина АдамОкойе МадукаПафунди СимонеАке Марли
04 ноября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Удинезе

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