​Костакурта: «Беззубое выступление в атаке»

Бывший футболист итальянского «Милана» Алессандро Костакурта разочарован очередным поражением клуба, на сей раз команда проиграла дома «Удинезе», подарив «зебрам» радость - первую победу в сезоне. Костакурта считает причиной поражения беззубую игру «Милана» в атаке:

- С «Удинезе» сыграли беззубо в нападении. Очень беспокоит такая игра. В нападении полный ноль. Только Леау что-то пытается придумать впереди, - цитирует слова Костакурты pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет с «Лечче», но до этого будет важнейший матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.