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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли — о матче с «Наполи»: «Когда ведёшь со счётом 2:0, надо побеждать»

30 Октября 2023 • 09:15 Комментировать
Наполи
2:2
Милан

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о матче 10-го тура Серии А против «Наполи», который завершился с ничейным счётом 2:2.

Напомним, что после первого тайма «россонери» вели в два мяча, однако не смогли удержать своё преимущество. По мнению Пиоли, «Милан» заслуживал большего.

«С учётом того, сколько моментов мы создали, двух забитых голов слишком мало. Обидно ехать домой с одним очком — это разочарование. Когда ведёшь со счётом 2:0, надо побеждать», — цитирует Пиоли TMW.

В 10 турах чемпионата Италии «Милан» набрал 22 очка и сейчас занимает третье место в турнирной таблице. От первого «Интера» «красно-чёрные» отстают на три балла.

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