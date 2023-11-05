Пиоли: «Согласен с критикой фанатов в мой адрес»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мыслями после поражения от «Удинезе» (0:1).

«Россонери» уступили в родных стенах команде, до сегодняшнего дня не знавшей побед в Серии А с начала сезона. Безвыигрышная серия «Милана» достигла четырёх матчей.

«Мы не показали ту игру, которую хотели показать. Сегодня мы действовали слишком хаотично. Есть повод беспокоиться за игру и результаты. Мы знали, что «Удинезе» может доставить проблемы, но сегодняшняя игра не соответствовала стандартам «Милана» по всем статьям.

Критика фанатов справедлива, особенно если говорить о критике в мой адрес. Я беру ответственность на себя», – сказал в интервью Sky Sport Пиоли.