Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Балотелли назвал фаворита Серии А

31 Октября 2023 • 23:31 Комментировать
Салернитана
...
Наполи
04.11 17:00

Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли рассказал, какую команду считает сильнейшей в Серии А.

После десяти туров «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии с 25 набранными очками, опережая «Ювентус» и «Милан», в активе которых 23 и 22 балла соответственно.

«Между «Ювентусом», «Миланом» и «Наполи» может развернуться интересная борьба за второе место. Финишировать выше «Интера» было бы огромным успехом для каждой из этих команд. Думаю, «Интер» сейчас выглядит лучше всех конкурентов, хотя рассуждать о скудетто в ноябре всегда трудно», – цитирует Calciomercato.it 33-летнего форварда, выступающего в Турции за «Адана Демирспор».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Ювентус Марио Балотелли Наполи ещё теги

Новости по матчу

17:31
Экс-игрок «Наполи» оценил перспективы Хвичи взять «Золотой мяч»
10:36
Булыкин — о шансах Кварацхелии выиграть «Золотой мяч»: «Есть ребята посильнее»
09:33
Политано — о матче с «Миланом»: «Мы разочарованы, могли набрать три очка»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САЛЕРНИТАНА НАПОЛИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
31 Октября
23:31 · Италия. Серия А
Балотелли назвал фаворита Серии А
22:46 · Италия. Серия А
Данило получил новую травму на тренировке «Ювентуса»
21:46 · Италия. Серия А
«Интер» нацелился на португальского защитника
19:23 · Италия. Серия А
Адани: «Цикл Пиоли в «Милане» закончился»
17:46 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев – о карьере сына Дениса в «Венеции»: «Пока тяжеловато всё»
17:42 · Италия. Серия А
Де Лаурентис пообещал игрокам «Наполи» вознаграждение за победу в перерыве матча с «Миланом»
12:44 · Италия. Серия А
«Милан» предложил работу Ибрагимовичу
12:30 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес: «Если бы не Роналду, Месси выиграл бы 15 «Золотых мячей» 3
12:21 · Италия. Серия А
Известен срок нового контракта Фаджоли с «Ювентусом»
11:34 · Италия. Серия А
«Ювентус» повысит зарплату Фаджоли, которого отстранили за ставки
10:36 · Италия. Серия А
Булыкин — о шансах Кварацхелии выиграть «Золотой мяч»: «Есть ребята посильнее»
09:28 · Россия. Премьер-лига
Сёмин оценил шансы Хвичи выиграть «Золотой мяч»
03:20 · Италия. Серия А
​Кассано: «Леау мне симпатичен, моя критика объективна»
01:48 · Италия. Серия А
​Кассано вступился за Пиоли
00:51 · Италия. Серия А
​Ветеран «Интера»: «Не думал, что Маркус Тюрам так быстро адаптируется»
Все новости
Рекомендуем