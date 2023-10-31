Балотелли назвал фаворита Серии А

Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли рассказал, какую команду считает сильнейшей в Серии А.

После десяти туров «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии с 25 набранными очками, опережая «Ювентус» и «Милан», в активе которых 23 и 22 балла соответственно.

«Между «Ювентусом», «Миланом» и «Наполи» может развернуться интересная борьба за второе место. Финишировать выше «Интера» было бы огромным успехом для каждой из этих команд. Думаю, «Интер» сейчас выглядит лучше всех конкурентов, хотя рассуждать о скудетто в ноябре всегда трудно», – цитирует Calciomercato.it 33-летнего форварда, выступающего в Турции за «Адана Демирспор».