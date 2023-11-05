«Милан» впервые за 11 лет проиграл всухую два подряд домашних матча Серии А

Череда неудач «Милана» продолжилась в субботнем матче против «Удинезе».

Команда Стефано Пиоли неожиданно уступила одному из аутсайдеров (0:1), для которого эта победа стала первой в сезоне. Как отмечает Opta, «россонери» впервые с сентября 2012 года проиграли в двух кряду домашних матчах Серии А, не забив при этом ни одного гола. На тот момент коллективом руководил Массимилиано Аллегри.

Напомним, что 22 октября «Милан» уступил в родных стенах «Ювентусу» всё с тем же минимальным счётом.

«Красно-чёрные» располагаются на третьей строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Интера» составляет шесть очков.