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Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» объявил состав на игру с «Удинезе»

04 Ноября 2023 • 22:21 Комментировать
Милан
0:0
Удинезе
1 1.45 X 4.80 2 7.70
1-й тайм

В одиннадцатом туре итальянского чемпионата Серии А идущий вторым в турнирной таблице «Милан» сразится с «Удинезе». Накануне игры наставник «россонери» Стефано Пиоли объявил стартовый состав своей команды. В него попал и сербский нападающий Лука Йович, который составит пару с французом Оливье Жиру.

«Милан»: Меньян, Томори, Тиав, Калабрия, Флоренци, Рейндерс, Крунич, Муса, Леау, Жиру, Йович.

Следить за событиями игры итальянского чемпионата Серии А между «Миланом» и «Удинезе» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее уже доступна на нашем сайте.


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МИЛАН УДИНЕЗЕ
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