​«Милан» объявил состав на игру с «Удинезе»

В одиннадцатом туре итальянского чемпионата Серии А идущий вторым в турнирной таблице «Милан» сразится с «Удинезе». Накануне игры наставник «россонери» Стефано Пиоли объявил стартовый состав своей команды. В него попал и сербский нападающий Лука Йович, который составит пару с французом Оливье Жиру.

«Милан»: Меньян, Томори, Тиав, Калабрия, Флоренци, Рейндерс, Крунич, Муса, Леау, Жиру, Йович.

Следить за событиями игры итальянского чемпионата Серии А между «Миланом» и «Удинезе» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее уже доступна на нашем сайте.