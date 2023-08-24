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Чемпионат Италии. Серия А

​Саншеш досрочно завершил тренировку «Ромы»

24 Августа 2023 • 15:58 Комментировать
Верона
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Рома
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26.08 21:45

Полузащитник Ренату Саншеш досрочно завершил тренировку «Ромы» в четверг утром. Об этом на своих страницах рассказывает Corriere dello Sport. По данным источника, у 26-летнего португальца возникла мышечная проблема. Медицинский штаб римлян будет следить за состоянием Саншеша. Пока непонятно, сможет ли футболист помочь «волкам» в матче против «Вероны».

В летнее трансферное окно Ренату Саншеш перебрался в «Рому» из «ПСЖ». Португалец уже дебютировал за римлян в матче Серии А против «Салернитаны» (2:2).

Матч между «Вероной» и «Ромой» в рамках второго тура чемпионата Италии пройдёт в субботу, 26 августа.

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Рома Ренату Саншеш
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ВЕРОНА РОМА
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