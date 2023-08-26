«Рома» установила личный антирекорд последних 13 лет

«Рома» не лучшим образом проводит старт нового сезона Серии А.

В первом туре коллектив Жозе Моуринью не сумел обыграть в родных стенах «Салернитану» (2:2), а в проходящем сейчас матче против «Вероны» пропустил два безответных мяча к перерыву. Как информирует Opta, впервые с сезона-2009/10 «Рома» пропустила по два или более гола в двух стартовых матчах Серии А. 14 лет назад, когда это произошло в последний раз, командой руководил Лучано Спаллетти.

Следить за ходом встречи «Верона» – «Рома» можно на портале LiveResult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция.

В прошлой кампании «Рома» финишировала на шестой позиции в Серии А.