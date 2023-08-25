Моуринью уже обсудил с Лукаку переход в «Рому»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поговорил со своим бывшим подопечным Ромелу Лукаку, которого хочет арендовать из лондонского «Челси». Напомним, португалец уже работал с бельгийцем в стане «пенсионеров» и в «Манчестер Юнайтед».

По информации от журналиста Николо Скиры, Моуринью поговорил с Лукаку в телефонном режиме и убедил его перейти в «Рому» на правах аренды. «Джаллоросси» уже начали переговоры с «Челси» и готовы покрыть зарплату Ромелу в размере почти 20 миллионов евро в год.

Напомним, летом 2017 года Моуринью сыграл ключевую роль в том, чтобы Лукаку отказал «Челси» и перебрался из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед».