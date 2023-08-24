Азмун хочет перейти в «Рому»

Нападающий леверкузенского «Байера» Сердар Азмун принял решение перебраться в итальянскую «Рому». По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, игрок сборной Ирана выразил желание присоединиться к «джаллоросси».

Источник также сообщает, что леверкузенский «Байер» уже ведёт активные переговоры с «Ромой» по трансферу Азмуна. Римская команда уже направила «фармацевтам» официальное предложение.

Азмун ранее вёл переговоры с «Миланом», но именно «Рома» смогла убедить Сердара в состоятельности своего проекта. Напомним, Азмун ранее выступал в России за «Ростов», «Рубин» и «Зенит».