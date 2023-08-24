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Азмун хочет перейти в «Рому»

24 Августа 2023 • 13:36 Комментировать
Боруссия М
...
Байер Л
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26.08 19:30

Нападающий леверкузенского «Байера» Сердар Азмун принял решение перебраться в итальянскую «Рому». По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, игрок сборной Ирана выразил желание присоединиться к «джаллоросси».

Источник также сообщает, что леверкузенский «Байер» уже ведёт активные переговоры с «Ромой» по трансферу Азмуна. Римская команда уже направила «фармацевтам» официальное предложение.

Азмун ранее вёл переговоры с «Миланом», но именно «Рома» смогла убедить Сердара в состоятельности своего проекта. Напомним, Азмун ранее выступал в России за «Ростов», «Рубин» и «Зенит».

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Рома Сердар Азмун трансферы футбола - лето 2023 Байер
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