Руководство «Ромы» посетит «Стэмфорд Бридж» для переговоров по Лукаку

«Рома» надеется договориться с «Челси» об аренде нападающего Ромелу Лукаку.

Руководители римского клуба посетят сегодняшнюю встречу между «Челси» и «Лутоном», которая состоится в рамках Премьер-лиги, докладывает Football Italia. Отмечается, что стороны проведут переговоры по Лукаку прямо во время матча. «Рома» готова заплатить 10 млн евро за аренду 30-летнего бельгийца, при этом часть зарплаты ему продолжит выплачивать «Челси». Клубам ещё предстоит согласовать детали сделки.

Как недавно стало известно, Лукаку отказался от идеи перехода в «Ювентус», поэтому отныне готов перебраться в «Рому».