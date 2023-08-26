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«Челси» хочет выручить за аренду Лукаку 10 миллионов евро

26 Августа 2023 • 12:01 Комментировать
Верона
...
Рома
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Через 8 ч. 47 мин.

Лондонский «Челси» хочет получить от «Ромы» около 10 миллионов евро за годичную аренду нападающего Ромелу Лукаку. Об этом сообщает журналист Мэтт Лоу в социальных сетях. Напомним, за прошлогоднюю аренду Лукаку в миланский «Интер» «Челси» получил 12 миллионов евро.

Сам Ромелу готов пойти на понижение зарплаты, чтобы перебраться в «Рому». Бельгиец по действующему контракту с «Челси» получает около 20 миллионов евро в год, но ради перехода в команду Жозе Моуринью согласен снизить оклад до 7 миллионов.

Напомним, ранее «Челси» пытался продать Лукаку на постоянной основе. Ромелу хочет только в Серию А, но ни один из местных клубов не готов заплатить «Челси» требуемые 50 миллионов евро.

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Рома Челси Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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