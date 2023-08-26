«Рома» уверена в скором подписании Лукаку

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку всё ближе к переходу в «Рому».

Бельгийский игрок покинет ряды английского клуба до закрытия трансферного окна. До недавних пор главным претендентом на Лукаку считался «Ювентус», однако туринцы так и не смогли сделать предложение, которое устроило бы «синих». Как сообщает инсайдер Николо Скира, сегодня в Лондоне представители «Ромы» встретились с руководством «Челси» для обсуждения потенциального перехода 30-летнего форварда – переговоры прошли успешно. Боссы римского клуба уверены, что сделка будет закрыта в кратчайшие сроки.

По некоторым данным, «Рома» арендует Ромелу Лукаку за 10 млн евро.