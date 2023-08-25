​Моуринью: «Рома» может покупать только игроков с проблемами

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал понять, что клуб может подписывать только тех футболистов, которые имеют какие-то проблемы.

«Дибала перешёл в «Рому», потому что другие сомневались в его состоянии. Травма Саншеша? Если бы он не получал травм, то был бы игроком стартового состава «ПСЖ». Мы не можем покупать игроков, которые провели отличный сезон», - сказал Моуринью, чьи слова приводит итальянский филиал Goal.

Ранее сообщалось, что Ренату Саншеш досрочно завершил тренировку «Ромы» в четверг.

Ближайший матч итальянской Серии А «Рома» проведёт в субботу, 26 августа, – против «Вероны».