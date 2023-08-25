Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью: «Рома» может покупать только игроков с проблемами

25 Августа 2023 • 19:46 Комментировать
Верона
...
Рома
1 4.70 X 3.45 2 1.85
26.08 21:45

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал понять, что клуб может подписывать только тех футболистов, которые имеют какие-то проблемы.

«Дибала перешёл в «Рому», потому что другие сомневались в его состоянии. Травма Саншеша? Если бы он не получал травм, то был бы игроком стартового состава «ПСЖ». Мы не можем покупать игроков, которые провели отличный сезон», - сказал Моуринью, чьи слова приводит итальянский филиал Goal.

Ранее сообщалось, что Ренату Саншеш досрочно завершил тренировку «Ромы» в четверг.

Ближайший матч итальянской Серии А «Рома» проведёт в субботу, 26 августа, – против «Вероны».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Пауло Дибала Ренату Саншеш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕРОНА РОМА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
26.08.23 в 19:30
Монца Монца
Эмполи Эмполи
2.03 3.60 3.85
Видео
26.08.23 в 19:30
Фрозиноне Фрозиноне
Аталанта Аталанта
4.00 3.85 1.91
Видео
26.08.23 в 21:45
Милан Милан
Торино Торино
1.71 3.95 5.20
Видео
26.08.23 в 21:45
Верона Верона
Рома Рома
4.10 3.60 1.98
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Августа
21:10 · Германия. Бундеслига
Павар пропустил тренировку «Баварии» из-за проблем со спиной
21:00 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Ромы» посетит «Стэмфорд Бридж» для переговоров по Лукаку
20:26 · Италия. Серия А
Массажист Кокорина предположил, почему форвард не играет в «Фиорентине»
19:46 · Италия. Серия А
​Моуринью: «Рома» может покупать только игроков с проблемами
19:13 · Италия. Серия А
​Алексис Санчес подписал контракт с «Интером»
18:29 · Италия. Серия А
Миранчук снова не попал в заявку «Аталанты» на матч Серии А
17:27 · Италия. Серия А
«Лацио» усилил вратарскую линию официально
17:20 · Италия. Серия А
Верди ушёл из «Торино» официально
16:53 · Италия. Серия А
Полузащитник «Аталанты» Коваленко перешёл в «Эмполи» на правах аренды
16:31 · Италия. Серия А
Итальянский журналист: «Из клубов Серии А только «Торино» заинтересован в Миранчуке»
16:09 · Италия. Серия А
​Моуринью ответил на вопрос о возможном подписании Лукаку после Азмуна
15:04 · Англия. Премьер-лига
Три европейских топ-клуба хотят арендовать Лукаку у «Челси» слухи
13:15 · Италия. Серия А
Орлов: «Если Кокорин сделал ментальный переворот у себя в голове, у него может получиться в «Фиорентине»
13:11 · Англия. Премьер-лига
Моуринью уже обсудил с Лукаку переход в «Рому»
13:07 · Англия. Премьер-лига
«Рома» полностью покроет зарплату Лукаку и заплатит определённую сумму за аренду
Все новости
Рекомендуем