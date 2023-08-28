​«Верона» выиграла оба стартовых матча - такое в истории клуба случилось только в третий раз

Очень удачно начала новый сезон итальянского чемпионата «Верона» - команда выиграла оба матча, в первом туре в гостях был бит «Эмполи», а в воскресенье «Верона» расправилась со столичной «Ромой».

Как оказалось, «Верона» выиграла свои первые два матча в сезоне в Серии А всего лишь в третий раз в своей истории. Впервые это случилось в сезоне 1984/1985, том самом, по итогам которого «Верона» стала чемпионом Италии. Во второй раз «Верона» выиграла оба стартовых матча в сезоне 2020/2021, причем и тогда также была повержена «Рома».

В третьем туре итальянского чемпионата «Верона» сыграет в гостях «Сассуоло», это случится в первый день сентября.