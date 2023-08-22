Итальянская «Верона» усилилась хавбеком берлинской «Герты» Суатом Сердаром. О переходе футболиста на правах годичной аренды сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Немецкому полузащитнику турецкого происхождения 26 лет. Он является воспитанником «Майнца», с 2018 по 2021 годы принадлежал «Шальке», в столичном немецком клубе выступал на протяжении последних двух лет карьеры. Transfermarkt оценивает футболиста в 4,5 млн евро.

Напомним, «Верона» стартовала в новом сезоне Серии А с победы, минимально на выезде обыграв «Эмполи».